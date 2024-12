All’ospedale Dimiccoli di Barletta la prevenzione cardiovascolare passa anche dalla realtà virtuale. Si chiama “A Cuore”, infatti, l’innovativa campagna realizzata presso la Cardiologia-UTIC che ha consentito ai pazienti di “entrare” nelle arterie attraverso speciali visori per scoprire i rischi che si corrono con stili di vita sbagliati.

Due giorni all’insegna della prevenzione cardiovascolare rivolta non solo ai pazienti afferenti alla struttura, ma anche ai loro caregiver o semplici accompagnatori i quali, attraverso un visore 3D, hanno potuto vedere chiaramente ciò che può minacciare le loro arterie, fino addirittura ad ostruirle. Un modo interattivo, quindi, per stimolare la prevenzione e scongiurare quei disturbi del cuore su cui lo stile di vita influisce particolarmente. La realtà virtuale diventa, così, uno strumento potente per diffondere messaggi di salute, mettendo a disposizione delle persone un’esperienza unica che combina educazione e innovazione tecnologica.

“La campagna, innovativa nella forma, grazie ad un viaggio virtuale all’interno delle nostre arterie con l’ausilio di visori 3D – spiega il dott. Giuseppe Diaferia, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC – ha toccato tutti i temi più comuni della prevenzione cardiovascolare, partendo dalla gestione dei fattori di rischio modificabili come fumo, ipertensione, dislipidemie ed obesità, fino ai suggerimenti per un corretto stile di vita che, favorito da una sana alimentazione e da attività fisica costante, previene le patologie cardiovascolari. Prevenire vuol dire anche controlli e visite specialistiche periodiche in grado di diagnosticare per tempo l’insorgenza di patologie e contrastare la cronicità attraverso terapie farmacologiche”.