Due film imperdibili al Politeama Paolillo di Barletta in questi giorni. “Natale fuori orario” tra sorrisi, ironia, nostalgia, malinconia raccoglie episodi bizzarri narrati dagli stessi protagonisti. Cantante, Mago e Gigante (i personaggi del film) rientrano perfettamente nelle corde vocali di Vinicio Capossela incline ad elogiare il potere aggregante della musica e analizzare, da vagabondo e menestrello, il trascorrere inesorabile del tempo. Il “documentario travestito da film” è in programmazione dal 12 al 15 dicembre. Scritto da Capossela che ne ha curato anche la sceneggiatura con Gianfranco Firriolo, l’opera cinematografica si avvale della fotografia di Luca Bigazzi, montaggio Gianni Centonze, Suono e Sound Designer Taketo Gohara, VfK Marco Gianstefani, musiche firmate dallo stesso Capossela.

Sempre da giovedì 12 a domenica 15 dicembre al Politeama Paolillo in proiezione la versione rimasterizzata in 4K di “Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ys” capolavoro degli Anime nato dalla collaborazione tra i Daft Punk, Leiji Matsumoto, Cédric Hervet e Toei Animation. Il film uscito nel 2003, racconta il rapimento di una banda aliena da parte di un antagonista dai piani oscuri, intrecciando la narrazione con i brani iconici tratti dall’album Discovery de Daft Punk del 2001, come “One More Time”, “Harder”, “Better”, “Più veloce, più forte” e “Veridis Quo”. Realizzato come un album visivo, “Interstella 5555” è stato spesso frammentato in videoclip e raramente proiettato integralmente al cinema. L’uscita avviene simultaneamente in 40 paesi. Per l’occasione ripubblicato “Discovery” in edizione limitata.