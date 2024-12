L’inclusione in scena a Barletta, in occasione dello spettacolo presentato nell’auditorium della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Sul palco gli ospiti delle strutture riabilitative EPASSS di Barletta, fondazione che opera nel campo della salute mentale, assieme al gruppo giovani e giovanissimi della comunità parrocchiale, protagonisti de “Il Viaggio del Piccolo Principe”, con la regia di Maria Filograsso. Una rappresentazione teatrale ispirata al celebre racconto per ragazzi ed incentrata sul tema dell’amicizia.

Un progetto realizzato al termine di un’attività teatrale che ha visto impegnati i ragazzi ospitati nelle strutture riabilitative EPASSS.

La Fondazione EPASSS, Ente Provinciale Acli Servizi Sociali e Sanitari, è presente in Puglia da oltre 50 anni, con strutture che si occupano di persone con fragilità psichiche.

Il servizio di News24.City.