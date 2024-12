Un successo che vale il quattordicesimo acuto in quindici partite e la certezza di chiudere il girone d’andata di Promozione da ”campioni d’inverno”. L’Audace Barletta è una schiacciasassi: batte, al termine di un match rivelatosi più complicato del previsto, il Borgorosso Molfetta al ”Poli” e sale a quota 42 punti in classifica.

Biancorossi meno incisivi rispetto alle ultime uscite, ma che mantengono il pallino del gioco per tutti i primi quarantacinque minuti, non sfruttando alcune situazioni interessanti. Prima del duplice fischio, doppia gelata per l’inaspettato vantaggio dei molfettesi con Stefanelli, anche se restano dubbi per un presunto fallo non fischiato sul portiere Loiodice. Nella ripresa, l’Audace preme sull’acceleratore e trova il pari con un rasoterra chirurgico di Lorusso. Il capocannoniere biancorosso realizza, al 67′, la seconda rete che vale platino: batti e ribatti in area risolto dall’ex Manduria e Bisceglie tra le altre, che fa 13 in campionato e consegna l’ennesima vittoria alla formazione di Maffucci. Domenica prossima sfida d’alta quota con la terza della classe Virtus Palese, in un match che potrà fornire diverse indicazioni sul prosieguo di stagione.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Nunzia Filannino