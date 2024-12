“Le tre vite di Lisa” è un toccante racconto della breve esistenza di Elisabetta Federico, una ragazza adottata in Ucraina all’età di 5 anni e mezzo da una coppia italiana, Margherita Eichberg e Maurizio Federico, morta a soli 17 anni per un incompatibile trapianto di midollo. Superare il dolore attraverso il racconto di una vita è la “terapia” scelta dai genitori di Lisa. Una storia commovente che toccherà le corde del cuore di quanti saranno presenti venerdì 20 Dicembre 2024 alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze di Palazzo S. Domenico in C.so Cavour n. 8. All’evento, patrocinato dal Comune di Barletta, organizzato dal Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, interverranno con gli autori del libro:

Oronzo Cilli – Assessore alla Cultura del Comune di Barletta;

Maria Sterpeta Loffredo – Pediatra;

Maria Assunta Paolillo – voce recitante.

L’incontro sarà moderato da Mariagrazia Vitobello, Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”. Un “Impegno sociale a difesa degli adolescenti” lodevole che va ascoltato.