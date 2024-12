Taekwondo, sei medaglie per gli atleti della Bat a Salonicco

Un oro, quattro argenti e un bronzo. E’ questo il bottino degli atleti della Bat che hanno partecipato alla decima edizione di “The King of Taekwondo”, competizione internazionale svoltasi a Salonicco in Grecia, che ha visto la partecipazione di 1500 atleti provenienti da 18 nazioni. Una manifestazione di grande successo che ha celebrato ancora una volta lo spirito e l’eccellenza di questa disciplina. L’evento, ormai tra i più prestigiosi nel panorama mondiale del Taekwon-Do, ha regalato emozioni e spettacolo ad appassionati e partecipanti. Tra le nazioni in gara, l’Italia ha brillato sotto la guida del master Ruggiero Lanotte, presidente della Federazione Italiana Taekwon-Do ITF e Vicepresidente Europeo. La delegazione azzurra, composta da otto atleti, ha dimostrato un elevato livello tecnico e una grande determinazione, conquistando ben sei medaglie e rappresentando con onore il tricolore.

Primo posto per Ruggero Dagnello (Pattern Youth U-18, II Dan) con una prestazione impeccabile per il giovane atleta che si è imposto con autorità, conquistando il gradino più alto del podio e portando a casa un oro meritato. Due secondi posti per Antonio Guglielmi (Pattern Adult 18-34 anni, III Dan), che con eleganza e precisione ha conquistato un prestigioso argento nei pattern, dimostrando grande tecnica anche nel combattimento, dove ha ottenuto un altro argento nella categoria Sparring 58kg, 4-6 Dan. Secondo posto anche per Ferdinando Pistillo (Pattern Adult 18-34 anni, IV Dan) che, con una performance elegante e precisa, si è guadagnato un argento tra i migliori interpreti della sua categoria. Argento per Adriano Lisanti (Sparring Adult 18-34 anni, 78kg, 4-6 Dan) che ha affrontato con grinta e abilità una delle categorie più impegnative, dimostrando grande capacità tattica e tecnica. Terzo posto per il giovane Thomas Vulpio (Pattern Youth U-18 16-17 anni, 4-1 Gup) che ha saputo farsi valere in una categoria altamente competitiva.

Non sono saliti sul podio ma si sono comunque ben distinte le atlete Sofia Bonasia, Monica Dilernia e Maristella Vurchio, che in Bulgaria la settimana precedente si era classificata prima. L’Italia e la Bat escono da questa competizione con un bilancio estremamente positivo, grazie all’impegno e alla preparazione dei suoi atleti, che hanno dimostrato ancora una volta il valore della scuola italiana di Taekwondo. La delegazione azzurra, pur con un numero limitato di partecipanti, ha dimostrato di essere tra le protagoniste assolute dell’evento, grazie a un lavoro tecnico e organizzativo di alto livello guidato dal master Lanotte. L’augurio è che questi risultati siano il preludio a nuovi successi e a una maggiore presenza internazionale del Taekwondo azzurro.