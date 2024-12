Presentati i risultati del progetto CRE.DI Smart, Cooperazione per la creazione e divulgazione del prototipo distributivo di filiera corta, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico della sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia, di cui Confagricoltura Bari-Bat è partner.

Il progetto pilota, durato quattro anni, ha previsto la realizzazione di un distributore automatico di prodotti agroalimentari in filiera corta e chilometro zero provenienti dalle aziende pugliesi, in un’ottica integrata di partenariato multilivello.

“Questo progetto – ha commentato Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – è frutto di una concertazione realizzata in questi 4 anni. Con CRE.DI Smart vogliamo guardare al futuro incentivando la cooperazione tra gli agricoltori per dare accesso a prodotti di filiera corta regionale su consumatori anche in luoghi inusuali, in un’ottica di valorizzazione delle nostre eccellenze produttive regionali. Un sistema che rafforzerà le produzioni e la possibilità di stare sui mercati”.

Si tratta infatti di un progetto che, sviluppato su larga scala, può portare a enormi vantaggi non solo per i produttori, ma soprattutto per i consumatori che hanno a disposizione “snack” nutrienti, salutari e gustosi. “Ringrazio tutto il partenariato che ha partecipato alla riuscita del progetto e l’Assessorato regionale all’Agricoltura per il sostegno profuso alla ricerca ed all’innovazione in Puglia. Con CRE.DI Smart quindi le aziende potranno consentire al consumatore di beneficiare facilmente di una filiera veramente corta e di una produzione di grande qualità” conclude Del Core”.