Da oggi 20 dicembre entrano in vigore i nuovi orari di accesso alla farmacia territoriale del distretto socio sanitario di Barletta diretto dal dottor Domenico Spinazzola.

La farmacia sarà aperta:

– lunedì dalle 9 alle 13 per il ritiro dei farmaci in base all’ordine di arrivo

– martedì dalle 9 alle 12 per pazienti complessi (peg, rianimazione, fibrosi cistica) e per pazienti con malattie metaboliche su appuntamento

– mercoledì dalle 9 alle 12 (per pazienti complessi (peg, rianimazione, fibrosi cistica) e per pazienti con malattie metaboliche, per forniture di ambulatori territoriali e per il servizio 118 su appuntamento

– giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 per il ritiro del farmaci in base all’ordine di arrivo

– venerdì dalle 9 alle 13 per il ritiro di materiale protesico (diabetici, CVC, medicazioni, stomie, cateteri vescicali e buste urine) e alimenti per nefropatici in base al numero di arrivo.