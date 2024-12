Parte dal Politeama Paolillo di Barletta il tour pugliese di Ferzan Ozpetek per la presentazione del suo nuovo film “Diamanti”. Il regista turco incontrerà il pubblico dello storico cinema (110 anni) sabato 28 dicembre alle ore 18.00. Occasione imperdibile “live” per ascoltare Ozpetek in merito al suo lavoro che racchiude un cast meraviglioso.

Autore della sceneggiatura con Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, Ferzan Ozpetek dirige splendidamente un set ricco di brave attrici: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic. A loro si affiancano Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Edoardo Purgatori, Carmine Recano. E ancora Lorenzo Franzin, Antonio Iorio, Antonio Adil Morelli, Valerio Morigi, Dario Samac, Edoardo Stefanelli, Erik Tonelli.

Nella sinossi si legge di un regista che convoca le sue attrici preferite per dar vita ad un nuovo film sulle donne. Non svela molti particolari, si ferma ad osservarle. Dallo “stare insieme” nasce il progetto di catapultarle in altra epoca (1970) tra stoffe, bottoni e macchine per cucire. Dentro e fuori la scena, il guizzo di Ozpetek diviene vincente con vicende di complicità, sorellanza, affetto, tristezza, dolore.

“Domina sempre uno spunto autobiografico. Parto da una esperienza personale, ricordi di vita, talvolta forti suggestioni e perfino visioni trasfigurate come potevano essere le mie Fate e le Magnifiche Presenze” evidenzia nelle note di regia. “Questo film scava nella memoria di quando negli anni ’80 come aiuto regista frequentavo le sartorie di cinema e teatro, Tirelli tra le più celebri, dove incontravo i grandi costumisti, registi importanti, attrici, attori – prosegue il cineasta – A quelle stanze animate soprattutto di donne mi sono ispirato per sviluppare l’idea di Diamanti, un cinema raccontato e vestito attraverso le storie di chi quei costumi li inventa fino a giungere alla confezione finale, a volte veri capolavori”.

L’opera, nostalgicamente, celebra lo stile e la bellezza dell’ingegno artigianale sartoriale di una dimensione ormai scomparsa. Non mancano i riferimenti ai costumi originali di Claudia Cardinale nel Gattopardo e Romy Schneider in Ludwig, entrambi di Visconti. Forte laboriosità, creatività, eccelso impegno ben si coniugano con la dedica finale a Mariangela Melato, Virna Lisi e Monica Vitti “donne e attrici straordinarie con le quali avrei voluto lavorare ma per un motivo o per l’altro le cose non sono andate come avrei voluto” dice Ozpetek.

Perfetto l’ensemble tecnico formato da Gian Filippo Corticelli (direttore della fotografia), DenizKobanbay (scenografia), Stefano Ciammitti (costumi), Pietro Morana (montaggio), Giuliano Taviani e Carmelo Travia (musiche). Nella colonna sonora c’è anche Giorgia con l’omonimo brano “Diamanti”. In sala dallo scorso 19 dicembre,“Diamanti” è prodotto da Greenboo Production, FarosFilme Vision Distribution in collaborazione con Sky.