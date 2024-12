Segna due gol a partita, lascia per strada briciole agli avversari, ha mezza promozione in D in tasca e guarda con estrema fiducia al 2025. È il Barletta, dominatore del campionato di Eccellenza pugliese. 57 punti sui 63 a disposizione conquistati, +16 sulla Polimnia seconda. Per Nicola Strambelli, miglior marcatore biancorosso a quota 11, sono…

Ha vinto 24 partite ufficiali su 27 giocate, Coppa Italia inclusa, la squadra di Pasquale De Candia sin qui. In campionato sono 41 i gol segnati su 21 incontri. E per non lasciare nulla al caso al reparto offensivo è stato aggiunto Michele Scaringella, di ritorno nella Città della Disfida dopo l’esperienza di due stagioni fa. Per lui contratto di un anno e mezzo.

Non ci sono corse ai traguardi personali, assicura Strambelli. Anche per il Mago, come lo chiamano i suoi tifosi, il legame con il Barletta per il prossimo anno è assicurato.

Gennaio ripartirà ospitando il Canosa in casa al Puttilli il 5 e proseguirà con la finale di Coppa Italia Dilettanti con il Galatina. Ci pensa Scaringella a fissare gli obiettivi, ragionando solo a breve termine.

