Attimi concitati sono stati quelli che si sono susseguiti velocemente nei giorni scorsi, presso la casa di una famiglia di Barletta, composta da un padre anziano, una madre e il loro figlio, affetto da stati d’ansia e di depressione. Proprio lo stato di sofferenza e frustrazione causato dalle sue condizioni di salute hanno, verosimilmente, indotto l’uomo a farla finita, legandosi una cintura intorno al collo, con la volontà di strangolarsi. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Barletta, allertati dalla Centrale Operativa a seguito della richiesta telefonica di soccorso pervenuta da parte dei familiari dell’uomo, ha evitato il peggio. I militari, infatti, una volta giunti presso l’abitazione, senza esitazione hanno liberato il suo collo dalla cintura, salvandogli la vita. L’uomo è stato subito trasportato presso l’Ospedale Di Miccoli di Barletta in codice rosso, attualmente non è in pericolo di vita.