In riferimento agli articoli di stampa relativi alla realizzazione del centro per l’autismo della ASL Bt la Direzione Generale precisa che “sul territorio della ASL non ci sono strutture pubbliche per dimensioni e per collocazione logistica adatte a realizzare il centro per l’autismo e pertanto nei tempi rapidi definiti della Regione, al fine di non perdete il finanziamento, è stata avviata una procedura di manifestazioni di interesse con l’obiettivo di verificare sul territorio soluzioni alternative. La Direzione ha comunicato alla Regione con nota del 28.11 di aver concluso la manifestazione di interesse che in se non comporta alcun affidamento e pertanto non prevede alcuna pubblicazione degli esiti”.

“Bene ha fatto la Regione nella delibera citata dalla stampa ma non ancora notificata – aggiunge Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della ASL Bt – a rimarcare la necessità di valutare le procedure esattamente come avevamo indicato noi nella nota inviata a fine novembre”. La Direzione Generale della ASL Bt precisa inoltre che “la dottoressa Brigida Figliolia, Direttrice della Unità operativa della Neuropsichiatria infantile è estranea alla procedura avviata e non ha fatto parte della commissione avendo in tempo debito dichiarato la sua situazione di conflitto di interesse”