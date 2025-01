Metti una mattina a pranzo e non uno qualsiasi, ma quello della Vigilia di Capodanno. Metti il desiderio di regalare un bis da parte di Nicola Nenna e del suo Cottura Media sempre con la collaborazione del Centro Educativo Antoniano ed il contributo del Comune di Trani. Metti un passaparola veloce tra le famiglie bisognose e la consapevolezza di ricevere un gradito ed ulteriore aiuto, per la gioia di tutti e la sopresa di ritrovarsi ancora insieme per un “bis” inaspettato quindi ancora più godibile. Anche stavolta l’Amministrazione comunale di Trani era presente col Vice Sindaco Fabrizio Ferrante che ha accolto gli ospiti e dato loro il benvenuto. Il pranzo solidale del Cottura Media, con Nicola Nenna padrone di casa a dare il benvenuto, torna dunque, nel giro di pochi giorni, ad accogliere durante le festività, nel segno dell’accoglienza e della solidarietà che stavolta trovano anche una gradita continuità.