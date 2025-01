Un’occasione speciale di condivisione e inclusione sociale è in arrivo per la comunità barlettana. L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) – Sezione di Barletta, in collaborazione con l’Associazione “Cavalieri del Mito”, organizza un evento benefico dedicato alle persone con disabilità fisiche e psichiche.

L’evento si svolgerà in occasione della Befana, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, lungo Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Chiesa del Santo Sepolcro e il Comune. L’iniziativa, completamente gratuita, prevede un’attività di giro a cavallo, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza terapeutica e ricreativa e regalare un sorriso ai ragazzi speciali della nostra comunità.

Un Messaggio di Speranza e Inclusione

“Questo evento rappresenta un’importante opportunità per abbattere le barriere e creare un momento di incontro tra diverse realtà della nostra comunità,” ha dichiarato Cav. Ruggiero Graziano, Presidente dell’ANMIG – Sezione di Barletta. “Il nostro impegno è rivolto a garantire a tutti, soprattutto alle categorie più fragili, occasioni di socialità e supporto.”

Per garantire lo svolgimento in sicurezza e decoro, l’iniziativa vedrà la collaborazione dell’amministrazione comunale di Barletta, dei Vigili Urbani, e di volontari della Croce Rossa Italiana. Inoltre, gli operatori di Bar.S.A. si occuperanno della pulizia e del ripristino dell’area al termine dell’evento.

Un Invito alla Partecipazione

L’invito a partecipare è aperto non solo alle famiglie e agli interessati, ma anche ad altre associazioni e realtà locali. “La collaborazione tra associazioni è fondamentale per rendere possibile questo tipo di iniziative,” ha aggiunto Ruggiero Di Lernia, Presidente dell’Associazione “Cavalieri del Mito”.

L’evento non è solo un’opportunità per regalare sorrisi, ma anche un simbolo di solidarietà e condivisione. È un momento per la comunità di Barletta di dimostrare che, insieme, è possibile creare un mondo più inclusivo e accogliente per tutti.

Per maggiori informazioni e adesioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o al numero 3204160422.

Non mancate! Questo 6 gennaio, unitevi a noi per celebrare la Befana e regalare un sorriso ai ragazzi speciali.