Il Comune di Barletta ha intercettato due importanti finanziamenti finalizzati alla diffusione dello sport in città. A darne notizia sono il sindaco di Barletta, Mino Cannito, l’assessore allo sport, Marcello Degennaro e l’assessore ai lavori pubblici, Lucia Ricatti.

Barletta è risultata essere seconda in Italia, dopo Messina, all’avviso pubblico “Sport di Tutti-Parchi 4-14”, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Sport e Salute, in cofinanziamento con i comuni, per la realizzazione di nuove aree sportive attrezzate da destinare a un pubblico dai 4 ai 14 anni.

Due le linee d’intervento.

Il primo intervento riguarderà la realizzazione di un’area sportiva attrezzata per ragazzi all’interno dei giardini “Giuseppe De Nittis”, nei pressi della stazione. Importante, per l’acquisizione del finanziamento in questione, è stata la vicinanza con la scuola “Massimo d’Azeglio”. L’opera vuole sostenere le attività sportive nel centro della città e la suddetta scuola che potrà usufruire dello spazio. Una risposta concreta ai recenti fenomeni di inciviltà e vandalismo verificatisi nei giardini. L’opera è stata finanziata per 75.000 euro. Il Comune cofinanzierà l’intervento per altri 25.000 euro.

La seconda linea d’intervento, invece, andrà ad incrementare il numero di attrezzature per adulti presenti all’interno del parco “Pietro Mennea”, collocato sull’omonimo lungomare. Intercettato un finanziamento di 35.000 euro che verrà cofinanziato dal Comune di Barletta con altri 17.500 euro.

“Tali finanziamenti doteranno la città di due nuovi centri sportivi all’aperto – commenta il sindaco Cannito. Gratificante è stato arrivare secondi, in graduatori, in tutta Italia. Una richiesta, quella di nuove aree attrezzate, più volte esternata dai cittadini e che finalmente viene recepita grazie ai finanziamenti intercettati. Due luoghi d’incontro e aggregazione per grandi e piccini”.

“Ringrazio gli assessorati allo sport e ai lavori pubblici e chi ha lavorato per ottenere i due finanziamenti – prosegue l’assessore Degennaro. Un altro tassello importante al fine di rendere lo sport per tutti”.

“La sinergia tra assessorato ai lavori pubblici e assessorato allo sport ci ha permesso di raggiungere questo risultato – spiega l’assessore Ricatti. Grazie al lavoro degli uffici e al cofinanziamento del Comune, possibile grazie a risorse accantonate, riusciremo a rendere le opere possibili”.