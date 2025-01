Il Barletta riprende la marcia verso la vetta della classifica con un convincente 4-1 sul Corato al “Puttilli”. Dopo il pareggio di Manduria, i biancorossi hanno trovato subito ritmo, vincendo in modo perentorio grazie a un primo tempo spettacolare. La partita si sblocca al 15′, quando Giambuzzi raccoglie una respinta del portiere Lacirignola e porta in vantaggio i suoi. Al 21′ Lopez raddoppia di testa su assist di Strambelli, mettendo subito il Barletta in una posizione di grande controllo. Nonostante un gol di Dispoto al 37′, che riapre momentaneamente la partita, un calcio di rigore trasformato da Strambelli allo scadere del primo tempo fissa il punteggio sul 3-1.

Nella ripresa, i biancorossi non mollano la presa. Al 33′, Lopez sigla la sua doppietta con un diagonale preciso che fissa il punteggio finale sul 4-1. Il Barletta continua a dominare la classifica, con 16 punti di vantaggio sulla Polimnia, e si prepara per la finale regionale di Coppa Italia Dilettanti, con l’andata in programma giovedì a Galatina.

Tabellino

Barletta (3-4-1-2): Massari; Casella, Montrone (34′ st. Lobosco), Giambuzzi; Turitto, Leone (21′ st. Rotondo), Bernaola, Lavopa (31′ st. Bayo); Strambelli (21′ st. Mariani); Scaringella, Lopez (38′ st. Dibenedetto). All. De Candia

Corato (3-5-2): Lacirignola; Rantucho, Dispoto, Ripanto (21′ st. D’Alba); Calò (21′ st. Gueye), Volpa, Fanelli, Saikou (31′ st. Campitiello), Colaci; Frappampina (23′ Dargenio), Ingredda. A disp. Zinfollino, Quercia, Suriano, Caradonna, Petrone, Campitiello. All. Gallo (Doudou squalificato).

Azioni salienti:

6′ Corato pericoloso con un tiro di Saikou deviato in corner da Massari.

Risponde il Barletta, con Turitto che calcia alto da buona posizione.

Vantaggio Barletta: Giambuzzi segna su respinta di Lacirignola (1-0).

Raddoppio Barletta: Lopez insacca di testa su assist perfetto di Strambelli (2-0).

Corato accorcia: Dispoto segna di testa su angolo di Fanelli (2-1).

Rigore per il Barletta: Colaci tocca con un braccio, Strambelli segna (3-1).

Doppietta di Lopez, che segna con un diagonale preciso (4-1).

A cura di Giacomo Colaprice