Quattro gol per ricordare a tutti chi comanda. Il Barletta li ha messi a segno nella vittoria casalinga sul Corato, successo numero 20 in 24 partite del campionato di Eccellenza pugliese. Pasquale de Candia sa che i rischi di un eventuale calo di tensione sono alle spalle.

Nel poker del Puttilli brillano i gol ritrovati e quelli da sommare al paniere: alla prima voce corrisponde il fiuto di Giuseppe Lopez, che in campionato non segnava dal 20 ottobre con il Racale, alla seconda l’abilità in fase di inserimento di Esteban Giambuzzi, alla seconda marcatura con il Barletta. L’argentino è il vero acquisto in più di dicembre.

All’orizzonte c’è una doppia trasferta in Salento: domenica si va a Novoli, prima però c’è da fare i conti con la finale di andata di Coppa Italia Dilettanti. Fischio d’inizio giovedì alle 18 a Galatina. Calendario troppo fitto? De Candia risponde così.

Con la vittoria del campionato sempre più vicina, non è un mistero che le attenzioni principali possano spostarsi sulla Coppa. Da Lopez conferme a denti stretti.

Il servizio.