Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella città di Barletta, recentemente incrementata su input del Questore della provincia B.A.T., la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, un ventitreenne barlettano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la Sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani, nell’ambito di servizi di monitoraggio e controllo della Città dell’Eraclio, ha rinvenuto all’interno di un locale in uso all’indagato e nella sua piena disponibilità, sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e del tipo “hashish” per un peso complessivo di oltre 700 grammi, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio della città federiciana.

Occultati all’interno di alcune intercapedini sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati oltre 4000,00 euro in contanti suddivisi in “mazzette”, probabile provento dell’attività di spaccio.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.