Nasce a Barletta il Pronto Intervento Minori, grazie all’accordo stipulato in Prefettura tra il Sindaco di Barletta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari (firmatario il Procuratore Rosario Plotino), nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura.

L’Unità Operativa di pronto intervento minori, coordinata dalla Procura per i Minorenni, è preposta allo svolgimento di accurate indagini di polizia giudiziaria e/o civili sul territorio comunale relative a fenomeni di abuso-maltrattamento, devianza, evasione dell’obbligo scolastico relativi a minori residenti o rintracciati nel comune che, oggetto di segnalazione, richiedono verifiche ed interventi urgenti, anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizio o fattispecie penalmente rilevanti concernenti i minori stessi.

L’accordo stipulato prevede dunque un’interazione costante tra il sistema della Giustizia Minorile ed il sistema territoriale, con l’obiettivo comune della tutela dei minori: tale metodologia di lavoro interdisciplinare e sinergica individuerà le situazioni di disagio per

prevenire la commissione di atti devianti e l’ingresso nel circuito penale dei minori. “A seguito dei numerosi episodi di violenza tra giovanissimi verificatisi a Barletta, abbiamo lavorato con la Procura per i Minorenni ed il Comune di Barletta alla stesura di questo protocollo finalizzato alla nascita del Pronto Intervento Minori, utile proprio a contrastare il fenomeno della delinquenza giovanile – ha dichiarato il Prefetto di Barletta

Andria Trani Silvana D’Agostino -. Come più volte ribadito dall’autorità giudiziaria, tali episodi non sono propriamente ascrivibili a vere e proprie baby gang ma rappresentano un elemento di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica che non possiamo sottovalutare. Al lavoro delle forze dell’ordine, che continueranno a mettere in campo servizi straordinari di controllo ad alto impatto nelle ore serali e nei luoghi maggiormente sensibili, si accompagnerà il lavoro del Pronto Intervento Minori, che avrà una finalità di prevenzione

proprio per evitare che tale fenomeno possa sfociare in vere e proprie baby gang. Quella della violenza giovanile che sfocia in delinquenza – ha concluso il Prefetto – è una problematica complessa che non consente soluzioni semplici, ma impone un lavoro costante e coordinato tra le istituzioni e la società civile, fermo restando il ruolo fondamentale della famiglia e della scuola”.