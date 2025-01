La tradizione di Barletta, nel mondo del podismo è molto radicata e non dobbiamo certo scomodare la figura di Pietro Mennea che ha fatto conoscere con i suoi successi e il suo carisma la città in tutto il mondo. Da anni la società Barletta Sportiva ha portato avanti la sua attività tra mezza maratona e la sfida sulle 8 Ore, ma quel che avverrà il prossimo 9 febbraio ha tutto un altro sapore perché la città pugliese diventerà teatro della distanza più classica di tutte: la maratona.

Grazie anche alla collaborazione del Club Super Marathon Italia, la Volkswagen Barletta Marathon va a inserirsi in un programma già ricco di eventi sulla distanza nel periodo di fine inverno, ma la prova pugliese, anche per la sua conformazione tecnica, è ideale per essere un banco di prova in vista delle classiche da marzo in poi, Roma in testa.

Oltre alla maratona prevista anche la distanza della mezza (da cui tutto ha avuto origine, essendo alla sua 11esima edizione ma su un altro percorso) e della 10 km non competitiva. La partenza verrà data dallo Stadio Cosimo Puttilli alle ore 90:00. Già in corso le iscrizioni e tanti avevano già provveduto prima della fine del 2024. Il prezzo è di 60 euro per la maratona e 30 per la mezza, con scadenza il 7 febbraio. A fine gara premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di categoria.

Per informazioni: Club Super Marathon Italia e Asd Barletta Sportiva, www.clubsupermarathon.it