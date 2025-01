Bar.S.A. S.p.A. avvisa tutti i cittadini di Barletta che nella giornata di giovedì 23.01.2025 le sedi preposte per la distribuzione del kit di buste per differenziata per tutta l’utenza cittadina, saranno attive negli orari di 08.30 – 12.30, 15.30 -17.30.

Le sedi interessate da questo orario, che precisiamo rimarrà valido solo per il 23.01.2015, sono l’ecocentro “Parco degli ulivi” sito in via dei Salici 93, e il plesso dell’ex Scuola Principe di Napoli presso piazza Plebiscito.

Bar.S.A. S.p.A. ringrazia la cittadinanza tutta per la fattiva collaborazione a seguito di tale temporanea modifica.