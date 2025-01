“Uno spettacolo indecoroso, uno sfregio alle istituzioni e al valore del consiglio comunale. Una seduta convocata d’urgenza per approvare 8 debiti fuori bilancio disertata dalla maggioranza di centrodestra su richiesta del sindaco. Siamo al punto di non ritorno, se non ci sono i numeri Cannito deve dimettersi”. Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella con i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Per la seconda volta consecutiva in appena una settimana, si è celebrato un consiglio comunale completamente improduttivo. Nessun punto all’ordine del giorno è stato approvato e vi è stato solo un spreco di denaro pubblico. Circa duemila euro gettati alle ortiche per i giochini interni alla maggioranza che non c’è. Siamo davanti ad una mancanza di serietà, di rispetto per la cittadinanza e di coscienza del proprio ruolo che non registrano precedenti nel corso degli anni ed incredibilmente il sindaco parla di fake news”.

“Nessuno ha mai messo in dubbio l’importanza del suo viaggio istituzionale a Roma per difendere gli interessi di Barletta nell’ambito della questione Archivio di Stato, ciò che stigmatizziamo è altro. Un sindaco non può invitare i suoi consiglieri a disertare la seduta mettendo tutto per iscritto in una nota indirizzata alla presidenza. Al contrario, un Sindaco dovrebbe sempre e ora più che mai esortare tutti ad essere presenti. Invece no, abbiamo ancora negli occhi l’immagine di quelle sedie vuote e i volti degli assessori presenti e incapaci di rispondere ai nostri perchè”.

“Perchè andare avanti così? Perchè tenere la città in ostaggio? Avevamo chiesto al sindaco di governare, con la sua maggioranza o con una giunta tecnica che chiamasse tutti alla responsabilità. Invece niente, ancora giochini e tentativi di raffazzonare dei numeri che non ci sono guarendo questo o quel mal di pancia. Bene, adesso basta. Cannito prenda atto di aver fallito e si dimetta. Liberi Barletta da se stesso e da chi lo tiene in ostaggio”.