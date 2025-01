«La notizia data dall’assessore regionale ai trasporti di potenziamento dei collegamenti tra Spinazzola e Minervino con Barletta, non può che essere accolta positivamente». Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.

«È importante dotare le aree interne di un sistema di trasporti che funzioni, riuscendo così anche ad attirare turisti. Verranno aumentate le corse degli autobus che al momento collegano Barletta e Spinazzola, che nel fine settimana sono quasi del tutto insistenti e si è parlato anche del futuro della linea ferroviaria. dove sono in corso i lavori per l’elettrificazione del tratto Barletta – Canosa. Dall’inizio del mio mandato in Regione ho cercato di non lasciare questi territori isolati ed ho fatto appostare risorse per implementare le corse degli autobus nei periodi extrascolastici per venire in soccorso dei pendolari che si recavano al lavoro. Allo stesso tempo abbiamo spinto per il completamento dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Barletta/ Spinazzola che risolve non solo i problemi di mobilità ma diventa anche volano per lo sviluppo del territorio, Argomenti importanti, che ritengo vadano approfonditi con le comunità interessate anche in Commissione Trasporti, così da offrire ai cittadini un cronoprogramma dettagliato e le risposte ai disagi che devono affrontare quotidianamente».