Giovedì 16 gennaio, i corsisti del CPIA BAT “Gino Strada”, della sede di Barletta, accompagnati dai docenti Mario Serino e Gilda Chisena, insieme ai corsisti della sede di Trinitapoli, con i docenti Roberto d’Elia e Debora Guglielmi, con alcuni rappresentanti della cooperativa Un Mondo a Colori di Cerignola, hanno effettuato un’uscita didattica presso la Pinacoteca De Nittis ed il Castello Svevo di Barletta.

Nel Museo civico del Castello sono presenti opere di De Mura, Solimena, Luca Giordano, Fracanzano, Tiepolo, Preti, De Stefano, Girondi, ma anche una ricca collezione di reperti archeologici e sculture e manufatti di gran pregio come un busto in pietra di Federico II di Svevia.

La Pinacoteca “De Nittis”, invece, accoglie all’interno dell’edificio barocco, Palazzo Della Marra, la collezione artistica di De Nittis, donata alla città di Barletta dalla moglie Léontine, composta da 146 quadri, 65 disegni di differenti tipologie insieme a libri e a un epistolario.

La produzione di De Nittis affronta differenti tematiche ispirate ai luoghi della mondanità come la raffigurazione delle città, le corse ippiche; importanti risultano inoltre le scene en plein air e i ritratti che in molti casi hanno come modella la stessa Léontine.

I corsisti hanno accolto con entusiasmo e vivo interesse l’iniziativa, seguendo con attenzione il percorso didattico-culturale e interagendo attivamente con la guida, attraverso domande, osservazioni e riflessioni sui luoghi visitati. È proprio vero che non si finisce mai di imparare e al CPIA, la Scuola Statale degli Adulti, questo lo sanno bene, sia i docenti che le studentesse e gli studenti di ogni età.