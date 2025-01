“Le ripetute sedute del Consiglio Comunale di Barletta che vanno deserte o non approdano ad alcun risultato – così Nunzia Stella Dell’Aere presidente di Italia Viva Barletta sulla questione politico-amministrativa di Palazzo di Città – non possono lasciarci indifferenti.

Siamo di fronte a una continua mancanza di rispetto nei confronti della nostra Città, con le sue Istituzioni svilite a luogo di combutte e ripicche tra pezzi di quella che fu la Coalizione eletta dai cittadini.

La maggioranza di centrodestra appare oggi indaffarata solo a ballare l’ennesimo valzer di poltrone. Una cosa è certa: i tanti valzer ballati in questi anni passati non hanno risolto le beghe che attanagliano i consiglieri della maggioranza di centrodestra.

Dobbiamo dire con chiarezza che questo stato di cose non è più tollerabile, è impensabile lasciare la Città abbandonata a se stessa, senza guida e senza prospettive. Tocca al Sindaco, in prima persona, un’azione forte che metta in riga i “suoi” consiglieri e, in mancanza, che prenda atto dello stallo e proceda nell’interesse superiore dei cittadini“.