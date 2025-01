In occasione della 12^ Giornata nazionale di Prevenzione contro lo spreco alimentare, che ricorre il prossimo 5 febbraio, il Settore Welfare rende noto che il Comune di Barletta, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta e Ambulatorio popolare di Barletta, organizzerà tre giornate di sensibilizzazione nelle date del 4, 5 e 6 febbraio 2025 , a conclusione delle attività relative al progetto “Il buono degli avanzi”, finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento Welfare, per il contrasto agli sprechi alimentari e il recupero delle eccedenze. Le iniziative si collocano nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici e alla promozione del recupero delle eccedenze, in attuazione della L.R. n. 13/2017.

Il programma degli eventi prevede:

– Il giorno 4 febbraio: attività di raccolta presso i numerosi esercizi commerciali che hanno già aderito al progetto. Saranno svolte attività di raccolta dei generi alimentari prossimi alla scadenza o invenduti, che successivamente verranno immessi nei circuiti di distribuzione alimentare in favore delle famiglie meno abbienti.

– Il giorno 5 febbraio: in occasione della 12^ Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, una parte dei generi alimentari raccolti, verrà trasformata da cuochi e cuoche delle due associazioni che, con quegli stessi alimenti, realizzeranno video ricette anti-spreco che verranno divulgate attraverso i canali social delle due associazioni organizzatrici.

– Il giorno 6 febbraio: laboratorio di compostaggio con la partecipazione di scolaresche di istituti primari del territorio, presso un’area in adozione su via Pietro Paolo Mennea. Per l’occasione sarà illustrata ai piccoli ospiti la tecnica del compostaggio con i lombrichi, in grado nutrirsi di materia organica non destinabile all’alimentazione (scarti alimentari) e trasformarla in compost, un prodotto importantissimo per la fertilità biologica della terra.

Produttori e commercianti di generi alimentari, ristoratori che vorranno aderire al progetto e alla raccolta potranno contattare le associazioni, che provvederanno al ritiro di generi alimentari nel giorno e all’orario concordato, ai seguenti numeri: 3701469762 – 3278694989.