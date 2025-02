Erano 29 anni che Barletta aspettava il ritorno della maratona in città. Nel frattempo la Volkswagen Barletta Half Marathon ha vissuto la sua prima decade, si è evoluta fino a diventare una delle prove sui 21,097 km piu frequentate d’Italia e finalmente, iniziando il suo nuovo percorso, ha allargato il suo range di gare. La risposta del popolo podistico all’approdo della maratona è stato più che entusiastico: pur in periodo straricco di proposte anche sui 42,195 km sono stati ben 336 gli arrivati alla gara lunga, con tanta gente che ha approfittato della bella giornata per scendere in strada e applaudire i protagonisti.

Il primo a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione è un atleta dall’azzurro passato, quell’Alberico Di Cecco che quest’anno aveva già vinto una gara sulla distanza, l’EcoMaratona della Capitale, a cui la Volkswagen Barletta Marathon è unita dall’organizzazione del Club Super Marathon Italia, affrancatosi all’Asd Barletta Sportiva. Il portacolori della Vini Fantini ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h50’33” precedendo Giovanni Rizzi (Atl.Pro Canosa/2h52’17”) e Antonino Biagio Fanuli (Nuova Atl.Copertino/2h53’22”). Fuori dal podio Giuseppe Cerabona (Pol.Valdagri/2h53’58”) e Andrea Lorenzo Ferretti (Gs Croce Verde Orzinuovi/2h54’27”).

La prima vincitrice della storia è Luana Chiara Piscopo (Runners del Levante) che in 3h22’59” ha prevalso nettamente su Teresa Lelario (Running Club Torremaggiore/3h26’43”) e Laura Potenza (ZZW Triathlon/3h35’55”).

Addirittura 1.134 gli arrivati sulla mezza maratona che ha premiato un atleta di casa, Luigi Catalano (Atl.Pro Canosa) che in 1h13’09” ha tolto a Domenico Ricatti, suo compagno di colori, la soddisfazione di bissare il successo del 2022. 1h13’18” il tempo dell’ex azzurro, terzo Michele Uva (Free Runners Molfetta) in 1h13’42”. A Damiana Monfreda (Am.Atl.Acquaviva) la prova femminile in 1h25’11” davanti a Rita Cafagna (Free Runners Molfetta/1h28’27”) e Silvana Iania (Free Runners Molfetta/1h31’15”).

Una domenica di sport perfettamente riuscita, grazie anche a chi ha offerto la sua collaborazione a cominciare dall’amministrazione comunale che ha da subito investito in questa nuova concezione del principale appuntamento podistico cittadino, ma anche a tutte le associazioni e sponsor che si sono affiancati all’Asd Barletta Sportiva e al Club Super Marathon Italia per un evento destinato a durare.