Tre anni fa l’Istituto di scuola superiore “Nicola Garrone” di Barletta cambiava il suo nome in “Léontine e Giuseppe De Nittis” esprimendo un’identità più aderente alle radici culturali del territorio barlettano. Oggi, l’IISS “Léontine e Giuseppe De Nittis” consolida il suo legame con il Paese che ha dato onore e fama al pittore impressionista barlettano Giuseppe De Nittis, e i natali a sua moglie Léontine, organizzando per i suoi studenti un’esperienza di PCTO a Parigi della durata di due settimane, sulle orme dell’amato Artista e del suo immaginario, ma anche alla scoperta di opportunità professionali per il proprio futuro.

Un itinerario nel tempo e nell’arte, sulle tracce dei luoghi e delle atmosfere che hanno reso celebre il pittore barlettano Giuseppe De Nittis con sua moglie Léontine.

Gli studenti delle classi quarte dell’Istituto professionale, indirizzo Servizi commerciali – Grafica per la comunicazione visiva, pubblicitaria e web, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile. Guidati dalle docenti Angela Rosa Daloiso e Stefania Nuovo, visiteranno i luoghi simbolo della Parigi impressionista, ripercorrendo gli ambienti e i paesaggi che fecero da sfondo alla stagione creativa più importante dell’Artista, insieme alla sua consorte. Un’immersione nella storia e nella cultura francese, che arricchirà il percorso formativo e personale dei giovani in visita. Un’occasione importante anche per mettere in pratica le competenze acquisite a scuola, sviluppare nuove abilità e orientarsi verso il mondo del lavoro, ma anche per potenziare soft skills utili alla pianificazione del proprio futuro professionale e di vita, quali la collaborazione, la flessibilità, il problem solving, la leadership e la comunicazione.

Nell’ambito del PCTO, infatti, gli studenti verranno coinvolti in visite aziendali presso importanti realtà del settore grafico e della comunicazione (come la GOBELINS Paris, scuola leader a livello mondiale nel campo dell’animazione, e la LISAA Paris, punto di riferimento prestigioso nella formazione del graphic design) dove potranno accostarsi a professionisti del settore e scoprire le diverse figure professionali che operano in questo ambito, quali l’art director, l’illustratore, il progettista di interfaccia. Entrando nel vivo delle dinamiche aziendali e lavorative, avranno modo di esplorare ambiti professionali di forte interesse, come il graphic design, il motion design, il web design.

Inoltre, il soggiorno a Parigi offrirà agli studenti il pretesto per rafforzare le competenze in lingua francese, una risorsa preziosa da spendere nel proprio cammino di studi e per una migliore occupabilità.

A completamento del percorso, le ragazze e i ragazzi del De Nittis parteciperanno a una sfida fotografica nel suggestivo “Quartiere latino”, esprimendo la loro creatività e mettendo in pratica le competenze acquisite nell’ambito della grafica e della comunicazione visiva.

All’attuazione del progetto, di indubbia complessità, hanno collaborato in molti: in particolare la professoressa Silvia Sfregola, referente dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, le insegnanti accompagnatrici Stefania Nuovo e Angela Rosa Daloiso, lo stesso dirigente scolastico Antonio Diviccaro, particolarmente attento a sostenere, con tutte le risorse possibili, la crescita umana e professionale degli studenti del “Léontine e Giuseppe De Nittis”.