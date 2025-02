Si comunica che da lunedì 17 febbraio, salvo condizioni meteo sfavorevoli, inizieranno lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce pedonali, stalli per parcheggio, posti per disabili ecc..) su Corso Vittorio Emanuele e su tutte le strade che sono state recentemente interessate dalla messa in posa del nuovo manto stradale.

I lavori partiranno da Corso Vittorio Emanuele angolo Via Consalvo da Cordova.