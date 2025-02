Il sindaco Mino Cannito comunica che dal prossimo martedì 18 febbraio inizieranno le operazioni di installazione di altre scale nelle sezioni 7, 8 e 40, che si aggiungeranno alle altre 78 già installate dall’Amministrazione del sindaco Cannito. I lavori si concluderanno giovedì 20. Si completa, così, la dotazione delle scale così come fortemente richiesto dalla cittadinanza.

Si coglie l’occasione di informare la cittadinanza che con il completamento della dotazione delle scale di proprietà comunale non verrà più giustificata la presenza e l’utilizzo di scale private (spesso legate con catene ad alberi e pali) che saranno a breve oggetto di rimozione per motivi di sicurezza e di decoro.

Le zone cimiteriali interessate dai lavori saranno momentaneamente interdette al pubblico per motivi di sicurezza.

“Ringrazio tutti cittadini per la pazienza dimostrata e mi dispiace di non essere riuscito nell’intento in tempi più ristretti, ma l’emergenza Covid, i tempi di fornitura e la burocrazia non ci hanno consentito di raggiungere prima questo desiderato e necessario obiettivo.

Lo avevo promesso e ho mantenuto la parola data. In questi anni l’Amministrazione ha operato avendo come priorità il decoro del luogo sacro e il rispetto verso chi vi si reca per onorare i propri defunti.

Tanto lavoro è stato svolto nell’intero cimitero come i 900 loculi nuovi, la messa in sicurezza dei colombari, il rifacimento delle guaine di copertura dei lastrici solari, il restauro dei timpani, il risanamento dell’intonaco dei muri perimetrali, la sistemazione di alcuni marciapiedi, solo per citare gli interventi più importanti.

Ma non ci fermiamo qui. Adesso stiamo concentrando la nostra attenzione sulla costruzione di nuove camere dolenti, celle frigorifere e bagni, e vi assicuro che di tutto ciò ci stiamo già occupando con il solito impegno e dedizione.”