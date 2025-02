Conferite ieri mattina, nella splendida cornice del teatro “G.Curci” 19 nuove Civiche Benemerenze “Città di Barletta” assegnate dal Comune a personalità particolarmente distintesi in iniziative e attività che hanno dato lustro alla città.

Alla cerimonia erano presenti il Prefetto della Provincia BAT S.E. Silvana D’Agostino, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Lanotte, la Presidente della Iª Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali Stella Mele, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale e Autorità civili e militari.

“ Quello di oggi – ha dichiarato il Sindaco Cannito – non è soltanto un riconoscimento astratto da parte della nostra città, ma è il riconoscimento all’impegno quotidiano espresso da questi concittadini per far crescere la nostra comunità. Ringrazio, per questo motivo, i nostri benemeriti cittadini distintisi nel mondo dell’arte, delle professioni, dell’ordine pubblico, della politica, in quanto modelli ed esempi virtuosi che, spero, siano imitati da tutti noi per far diventare Barletta una città più solidale, più aperta, sempre migliore”.

I NUOVI CITTADINI BENEMERITI

MICHELE CARBONE

Dopo il corso ordinario dell’Accademia della Guardia di Finanza, al termine del quale ha conseguito il grado di Tenente, ha percorso tutte le tappe della carriera di Ufficiale, fino a raggiugere nel 2020 il grado apicale di Generale di Corpo d’Armata.

Laureato, con il massimo dei voti, in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria.

L’Ufficiale Generale ha maturato una lunga e poliedrica esperienza professionale, anche nella dimensione transnazionale, ottenendo risultati di indiscutibile valore

Rilevanti le operazioni a tutela della finanza pubblica, del contrasto delle infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo nonché della prevenzione e repressione delle distorsioni a danno del sistema economico-finanziario.

L’Ufficiale Generale vanta numerose decorazioni, su tutte si annoverano la Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e la Medaglia d’oro al merito di lungo comando.

FEDERICO CASINI

Il capitano Casini ha studiato nell’accademia militare di Modena e ha lavorato nella linea mobile dell’arma, all’ottavo reggimento “Lazio”, per poi passare al nucleo operativo e radiomobile di Castel Gandolfo. Il maggiore, dopo un periodo in Libano con la missione Unifil, ha prestato servizio al gabinetto del ministro della difesa. Infine è stato il comandante della compagnia carabinieri di Barletta.

MICHELE SFREGOLA

Consigliere AVIS dal 2004 e Tesoriere AVIS dal 2021, Sfregola si è distinto per la dedizione al prossimo. Insignito di numerose benemerenze dall’AVIS Nazionale, 290 sono state negli anni le sue donazioni di sangue ed emocomponenti in favore della società sofferente e della comunità locale.

FRANCO LAMONACA

Giornalista pubblicista, dal 1975, da molti anni svolge un’intensa attività di promozione cultura e valorizzazione artistico-letteraria, con iniziative editoriali ed espositive. Negli anni, grazie alle sue pubblicazioni, prevalentemente poesie, ha conseguito il conferimento del Pentagramma d’oro.

Ha fondato e diretto per 32 edizioni della Mostra mercato di belle arti Premio via Nazareth e la rassegna d’arte e poesia Premio Barletta Provincia.

Premiato accademico alla Scuola Superiore del Castello Sforzesco di Milano.

MAURO DE CANDIA

Inizia gli studi di danza a nove anni a Barletta, sua città natale. Dopo aver brevemente frequentato la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, nel 1991, a Verona, viene notato da Marika Besobrasova, che gli offre la possibilità di recarsi ogni estate, a Montecarlo, presso la sua Scuola, per poi trasferirsi definitivamente

Nel corso della sua carriera di interprete ha modo di confrontarsi con alcuni dei più grandi coreografie e della seconda metà del Novecento.

Da sempre legato alla sua Terra, nel 1997 fonda a Barletta il progetto Arte&BallettO, ponendovi al centro il sostegno ai giovani talenti e la valorizzazione del territorio su scala internazionale. Nel 2008 il suo programma FormAzione Tersicore viene approvato e sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Riceve il Premio Giuliana Penzi per la Danza e, nel giugno 2009, il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano gli conferisce una medaglia d’argento di rappresentanza.

RUGGIERO GRANIERO

Da 10 anni è impegnato nel portare in giro per l’Italia il nome della città di Barletta attraverso lo sport, associandone fede e culto religioso.

Graniero partecipa alla 100 km del Passatore, una delle competizioni di resistenza più prestigiose.

Nel 2015 promuove il primo pellegrinaggio da Barletta a San Giovanni Rotondo conclusosi con la donazione dell’icona della Madonna dello Sterpeto.

Nel 2016 dà vita all’evento “Camminando per le vie di Barletta”, evento che vede la partecipazione di circa 200 persone provenienti da ogni dove.

Nel 2021 un viaggio straordinario a piedi lungo la via Francigena del Sud, percorrendo oltre 650 km in 18 giorni.

E dal 2015 ad oggi accompagna gratuitamente cittadini in un cammino di 5 km per tutto il lungomare Pietro Mennea.

DR. MICHELE GORGOGLIONE

Nel 1986 è presidente della Croce Rossa Italiana “Gruppo Pionieri della sezione di Barletta”.

Dal 1991, incredibile è stata la Sua risposta all’emergenza sangue per i bambini malati di Talassemia.

Nel 1992 è tra i soci fondatori dell’Associazione FRATRES Gruppo Donatori Sangue Sezione di Barletta, della quale è stato presidente fino al 2010.

100 le giornate di donazione di sangue e le attività di sensibilizzazione promosse in ospedale e nelle scuole di Barletta.

CAV. TOMMASO INCANTALUPO

Il cav. Incantalupo in qualità di Primo Luogotenente della Marina Militare ha curato il coordinamento del piano vaccinale nell’ambito del proprio Comando Direzione di Commissariato di Taranto.

Durante l’emergenza COVID 19 mette in campo svariate iniziative a sostegno delle famiglie più bisognose nella raccolta di generi di prima necessità ed esercita la funzione di volontario presso l’ospedale di campo allestito presso il “Dimiccoli” di Barletta.

Nel 2020 gli viene conferita la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, ad attestazione del lungo e meritevole servizio nelle Forze Armate.

RAFFAELE DIMICCOLI

Numerosi gli interventi di carattere nazionale nell’espletamento della Sua funzione di Vigile del Fuoco in tutta Italia.

A Barletta, nell’ottobre 2011, partecipava attivamente e libero dal servizio alle operazioni di soccorso in occasione del tragico crollo di via Roma.

Nel giugno 2021, fuori dall’orario di servizio, a seguito di un’esplosione dovuta a una fuga di gas recuperava i cittadini malcapitati, ustionati e avvolti dalle fiamme, salvando loro la vita.

DOTT. SAVINO SPADARO

Dal 2018 ad oggi, Professore Associato in Anestesiologia presso l’Università degli Studi di Ferrara.

Presso la stessa Università è ricercatore. Nel suo ricco curriculum, infatti, spicca il Dottorato di ricerca in Medina Sperimentale e Rigenerativa.

Dal 2012 ad oggi è titolare dei seguenti insegnamenti:

Chirurgia III ed emergenze medico-chirurgiche

Emergenze medico chirurgiche

Rianimazione cardio-polmonare

Principi di anestesia generale e loco-regionale

Nutrizione artificiale parentale ed enterale

Numerosissime le sue attività di ricerca scientifica e le sue pubblicazioni, in ambito nazionale e internazionale.

GIOVANNI RUSSI

1° luogotenente Esercito Italiano in riserva

Ha partecipato negli anni ad innumerevoli operazioni nazionali di Ordine Pubblico a livello nazionale e internazionale in Bosnia, Mozambico, Kosovo, Albania, Afghanistan.

Già medaglia d’oro Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera militare.

ALESSANDRO PAOLILLO

Maresciallo, arruolatosi presso la Scuola Volontari di Truppa Aeronautica Militare di Taranto.

Nel 2023, in qualità di operatore di bordo, è stato impegnato in una missione in favore della popolazione civile durante la catastrofica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, portando in salvo ben 20 persone dalle abitazioni pericolanti.

Nel 2024 insignito di medaglia d’argento al Valor Aeronautico dal Presidente della Repubblica.

FILOMENO BIAGIO TATO’

Medico chirurgo e docente universitario. Si è dedicato, per anni, alla vita politica. Tra le fila di Alleanza Nazionale, fu eletto senatore nel 2001. In questo ruolo promosse la legge istitutiva della Sesta Provincia Pugliese. Un risultato storico, frutto di lunghe battaglie della città di Barletta, conclusosi con l’approvazione in Senato della legge 148 del 2004, con la quale si costituiva la nuova provincia di Barletta-Andria-Trani.

FRANCESCA FALCO

Oggi Vice Questore della Provincia BARLETTA ANDRIA TRANI.

Nel corso della Dirigenza del Commissariato di Polizia di Stato di Barletta ha coordinato indagini complesse come la scomparsa del giovane Michele Cilli e l’omicidio del giovane barista Giuseppe Tupputi. Numerosi i destinatari di DASPO in occasione delle partite di calcio BARLETTA – CAVESE e BARLETTA – FASANO.

Tanti i grandi eventi coordinati come il Jova Beach Party, i concerti nel fossato del Castello, i mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint, la Disfida di Barletta.

LEOANARDO DESIDERIO MADERA

Vice Ispettore della Polizia di Stato. La sua abnegazione e il suo alto senso del dovere lo hanno portato, nel 1998, al riconoscimento dell’Encomio Solenne da parte del Ministero degli Interni e nel 2003 della Medaglia di Bronzo al Merito di Servizio da parte del Prefetto di Bari. Nel 2008 è Medaglia d’Argento al Merito mentre nel 202 il riconoscimento della Croce di Bronzo e della Medaglia d’Oro, sempre dal Prefetto di Bari.

Promotore di diverse iniziative sociali nel Comune di Margherita di Savoia. A Barletta è promotore di numerosi convegni sui temi della legalità, dei reati di genere e del cyber bullismo.

Da sempre al fianco dei Centri Anti-violenza sulle donne, riesce ad ottenere diverse misure cautelari a tutela delle vittime come, più di recente, l’arresto di un 40enne per violenza nei confronti della compagna.

SANTINA MENNEA

Per 42 anni ha vestito la divisa della Polizia di Stato. Pioniera delle indagini contro i fenomeni di stalking, violenze domestiche e abusi sui minori, ha predisposto il primo protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato.

Costante è stato il suo impegno, negli anni, nella lotta alla criminalità organizzata: omicidio, spaccio, assalti a bancomat e furti d’auto.

Da semplice agente alla dirigenza dei Commissariati di Barletta, Canosa di Puglia, Bitonto, Trani e del Compartimento POLFER della Sicilia e divisione di Polizia Anti-crimine di Verona.

Da primo dirigente è arrivata alla Questura di Bari per poi passare alla Questura della BAT dove è stata a capo del servizio anti-crimine.

ANTONIO CORVASCE

Laureato in Criminologia Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza, è Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza.

Dal 1997 al 2020 è stato Vice Commissario della Polizia di Stato di Barletta

Dal 2018 è presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Barletta.

Nel 2009 è Medaglia d’argento al valore civile per aver immobilizzato una donna, armata di due grossi coltelli, che aveva minacciato di morte un uomo, barricandosi in casa con intenzioni suicide.

Nel 2003 la promozione per merito straordinario per aver, dopo una lunga colluttazione, sventato un’esplosione da parte di un delinquente, a seguito di accurate indagini investigative contro il fenomeno del racket.

Nel 2001, invece, un’altra medaglia di bronzo al valor civile per aver arrestato un folle che minacciava di far esplodere l’intero stabile. Ferito da un’ascia al ginocchio, riusciva a sventare l’attentato incendiario.

MICHELE SANTAMARIA

Ispettore della Polizia di Stato dal 2023, ha iniziato la sua carriera all’interno della Squadra Mobile di Milano per poi passare ai Commissariati di Agrigento, Cerignola e Manfredonia.

Santamaria si è distinto per numerosi arresti di latitanti, rapinatori, trafficanti internazionali di stupefacenti e armi, di soggetti dediti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Già encomiato dai Comuni di Manfredonia e di Cerignola.

Dal 2020 ad oggi è responsabile della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato di Barletta.

NICOLA AMOROSO

Ispettore della Polizia di Stato.

Nel 2001 approda al Commissariato di Polizia di Barletta.

Numerose le attività investigative presso la squadra di Polizia Giudiziaria di Barletta. Numerosi gli arresti e i sequestri operati.

Nel 2017, vince il concorso da vice ispettore della Polizia di Stato per poi divenire nel 2019 Comandante della Polizia Ferroviaria di Barletta.

Importanti i risultati raggiunti come l’ampliamento del posto Polfer di Barletta, gli interventi operati, i progetti educativi messi in campo.

L’anno 2024 ha segnato il record degli interventi: 2000 persone identificate, 20 arresti e 37 denunciati in stato di libertà.