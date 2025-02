5 maggio 2024-23 febbraio 2025: il Barletta brinda al ritorno in Serie D con sei giornate d’anticipo e sette partite ancora da giocare. La vittoria del Galatina per 1-0 ad Acquaviva delle Fonti rende infatti “inutile” la trasferta di Mola contro la Polimnia per la matematica promozione dei biancorossi. Prima di oggi, non era mai successo che una squadra vincesse il campionato di Eccellenza a febbraio.