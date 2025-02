Si comunica che dal 1° marzo partirà il nuovo sistema per il Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ospitato nel Polo Strategico Nazionale, la piattaforma cloud in sicurezza dello Stato Italiano implementata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo importante traguardo rientra nel progetto presentato dal Comune di Barletta nell’ambito della missione PA Digitale 2026, che prevede il trasferimento di 18 servizi nel Polo Strategico Nazionale. La scelta di migrare il SUAP rappresenta un passo significativo verso il potenziamento e l’integrazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini e delle imprese, in linea con gli obiettivi di innovazione e semplificazione amministrativa, volti a conseguire la piena interoperabilità fra Suap, Sued, registro di Protocollo Generale e Sistema di Pagamento Elettronico PAGOPA, secondo lo standard regionale MYPAY in uso nell’Ente.

Cosa cambia dal 1° marzo 2025

A partire dalla data indicata, tutte le nuove pratiche SUAP dovranno essere presentate esclusivamente tramite il nuovo sistema, accessibile attraverso lo stesso portale del Comune di Barletta accedendo al pulsante COMPILA UNA PRATICA.

Il nuovo ambiente cloud garantirà maggiore sicurezza, efficienza e interoperabilità con gli altri servizi digitali del Comune, migliorando l’esperienza degli utenti e ottimizzando i tempi di gestione delle pratiche.

Pratiche già presentate

Le pratiche SUAP già presentate entro il 28 febbraio 2025 continueranno a essere gestite attraverso il vecchio sistema. Gli utenti interessati potranno seguire l’iter delle proprie pratiche sul portale già in uso, senza alcuna interruzione del servizio.

“La migrazione del SUAP nel Polo Strategico Nazionale, hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l’Assessore alle Attività produttive Dileo – rappresenta un’opportunità per migliorare l’integrazione tra i servizi digitali del Comune di Barletta e il sistema informativo nazionale, garantendo maggiore coerenza e sicurezza nella gestione dei dati. Questo cambiamento è frutto di un percorso condiviso con gli stakeholder locali e nazionali, finalizzato a offrire un servizio sempre più moderno e al passo con le esigenze del territorio.”

Per ulteriori informazioni e supporto nella transizione, gli utenti potranno consultare il sito istituzionale del Comune di Barletta o contattare l’Assistenza Tecnica Publisys ai numeri indicati sul nuovo portale del SUAP.

Sul portale è disponibile anche un video tutorial come guida per la compilazione della istanza.