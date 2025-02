Consegnato il cantiere per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta ( CCR) di rifiuti solidi urbani con annesso un centro di riuso che sorgerà su via Andria nei pressi dell’ex mattatoio comunale. Si tratta di un progetto finanziato da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 2) per un costo complessivo di 526 mila euro.

Il Centro consta di un piazzale attrezzato per il conferimento e la separazione differenziata dei rifiuti mediante cassoni, presse scarrabili, cassonetti ecc..

La stazione appaltante è il Comune di Barletta. L’esecuzione dei lavori è stata affidata a Barsa che dispone di 120 giorni per completare i lavori.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco Cannito – è migliorare la raccolta differenziata al fine di ridurre la quota di rifiuti prodotti.

La peculiarità di questo centro è l’allestimento di un’area adibita al riuso che permetterà ai cittadini di prelevare gratuitamente tutti quegli oggetti ancora utili (mobili, biciclette, utensili vari ecc.) evitando, così, che diventino rifiuti da smaltire in discarica. Anche questo contribuisce a ridurre la formazione di rifiuti che incide pesantemente sulle casse comunali. Si coglie l’occasione di ricordare a tutti i cittadini di evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti rispettando i tempi e i luoghi per il loro conferimento.”