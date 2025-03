L’associazione ProKombat di Barletta, capitanata dal Maestro Francesco Curci, ha ottenuto risultati straordinari nei Campionati Italiani di Muay Thai, che si sono tenuti lo scorso weekend al Palatorrino di Roma. Un appuntamento annuale, organizzati dalla Federkombat, fondamentale per l’aggiudicazione dei titoli iridati, che quest’anno ha visto un evidente tasso di crescita della disciplina, con oltre 500 iscrizioni provenienti da tutta Italia. Tre dei atleti della Pro Kombat Barletta che hanno avuto l’onore di competere nella prima serie, il livello più alto, che consente di essere selezionabili per entrare a far parte della Nazionale Italiana. La medaglia d’oro è stata vinta da Giuseppe Dicolangelo e Ruggiero Valerio, la medaglia d’argento, invece, da Antonella Dibari. Nella Coppa Italia, altri tre atleti del team barlettano si sono distinti con performance eccezionali: si tratta delle medaglie d’oro Pasquale Ruscino e Giuseppe Binetti, e Ignacio Dicuonzo.

I risultati di Giuseppe Dicolangelo, Ruggiero Valerio e Antonella Dibari hanno avuto un immediato riscontro, con la convocazione in Nazionale Italiana già arrivata in serata. Questo è solo l’inizio di un percorso che li vedrà protagonisti nei prossimi eventi internazionali, un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase nelle loro carriere. L’evento si è contraddistinto per l’imparzialità dell’arbitraggio e l’onestà dei giudici, anche se, come normale in manifestazioni di tale portata, ci sono state alcune differenze. Il team barlettano è estremamente orgoglioso dei suoi atleti e dei risultati raggiunti. Grazie a duro lavoro, sacrifici e passione, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione.