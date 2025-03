Il Consiglio comunale di Barletta è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al

piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per mercoledì 12 marzo 2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 16.

Ordine del giorno

1) Discussione in merito all’istanza per la procedura ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di modifica sostanziale per ampliamento attività dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Barletta, C.da San Procopio, parere del Comune di Barletta (Proposta 31).

2) Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 14/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura. (Proposta 9).

3) Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 299/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta. Avvocatura. (Proposta 12).