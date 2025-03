Il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia ha il piacere di annunciare il ritorno di Sonic Explorations, un programma intensivo focalizzato sulla musica elettronica e sulle sue interazioni con strumenti e altre forme d’arte, realizzato grazie al programma Erasmus Plus. Questo evento internazionale si terrà a Foggia e Barletta dal 10 al 14 marzo 2025.

Sonic Explorations coinvolgerà circa cinquanta fra docenti e studenti provenienti da prestigiose istituzioni, tra cui la NTNU di Trondheim (Norvegia), l’Accademia di Musica Krzysztof Penderecki di Cracovia (Polonia), il Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt (Francia), il Conservatorio di Stato dell’Università delle Belle Arti “Mimar Sinan” di Istanbul (Turchia) e ovviamente il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia.

Barletta ospiterà il primo dei due eventi previsti, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Beathoven, un concerto straordinario che si terrà presso l’Auditorium GOS il 12 marzo, con apertura delle porte alle 18:00 e inizio del concerto alle 18:30.

Info e prenotazioni al 3247994620 (concerto Auditorium GOS 12 marzo 2025).

Il secondo concerto è previsto a Foggia il 14 marzo, presso l’Auditorium del Conservatorio, con apertura delle porte alle ore 17:30 e inizio alle ore 18:00, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere.

Durante i concerti verranno presentate opere, in gran parte in prima assoluta, di compositori provenienti dalle istituzioni internazionali già menzionate, tutte eseguite da esecutori provenienti dalle stesse, con l’apporto di elementi multimediali e con la collaborazione degli studenti iscritti al neonato Dottorato in Composizione Elettroacustica, Arti Sonore e Applicazioni Intermediali del Conservatorio.

Agli eventi parteciperanno rappresentanti delle istituzioni coinvolte: il Direttore del Conservatorio, Prof. Donato Della Vista, il Responsabile dei Rapporti Internazionali, Prof. Francesco Di Lernia, il Coordinatore di Progetto e docente di Elettroacustica, Prof. Umberto Ugoberti, il Coordinatore di Dottorato, Prof. Nicola Monopoli e il docente di Composizione Musicale Elettroacustica, Prof. Domenico De Simone. L’evento dimostra ulteriormente l’impegno del Conservatorio di Foggia nell’internazionalizzazione e l’entusiasmo nel creare eventi di pregio in stretta connessione con le realtà del terzo settore.

Sonic Explorations promette di essere un evento culturale imperdibile, un progetto di carattere europeo e incubatore di talenti artistici provenienti da svariate parti del mondo.