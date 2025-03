Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata sotto l’impulso del Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato, un quarantaseienne barlettano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Poliziotti della Squadra Mobile della Questura durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo, hanno rinvenuto un chilogrammo di stupefacente del tipo “marijuana” che l’uomo portava con se nascosto all’interno del proprio giubbotto.

La conseguente perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 100 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani, la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.