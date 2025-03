“Come stanno i tuoi reni”: è questo il tema della Giornata mondiale del rene che si celebra giovedì 13 marzo, patrocinata a livello mondiale dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni per il rene e dalla Società Internazionale di Nefrologia, mentre in Italia dalla Società italiana di Nefrologia e dalla Federazione Italiana Rene.

Obiettivo è accrescere la conoscenza sulla malattia renale cronica, una patologia molto spesso asintomatica fino alla fase più avanzata, eppure diffusissima: fino al 10% degli adulti si stima ne soffra, in tantissimi casi senza averne coscienza.

L’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Asl Bt, diretta dalla dott.ssa Tiziana Piccolo, ha organizzato “Porte aperte in Nefrologia” con diverse iniziative programmate di sensibilizzazione che si protrarranno per il mese di marzo, consentendo ai cittadini, liberamente, di poter ricevere una visita di controllo presso il Dimiccoli di Barletta ed il PTA di Trani. A questo si aggiungono altri momenti di informazione e screening presso la Casa Circondariale di Trani e presso il Centro di Accoglienza della Caritas di Barletta.

Programma delle attività di screening gratuito (visita, misurazione pressione arteriosa, esame urine), invitando i soggetti positivi allo screening a successivi controlli nefrologici:

– presso gli ambulatori dell’UOC di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “Dimiccoli” di Barletta: 13/03/2025 e 20/03/2025 09:30 – 12:30;

– presso il PTA di Trani (viale Padre Pio) il 22/03/2025 dalle 9 alle 12,30;

– 13/03/2025 attività di informazione, distribuzione di materiale informativo e screening gratuito presso le farmacie: Basile in via Canosa n.142/D dalle 08:30 alle 12:30, Memoli in via Maffeo Barberini n.245 dalle 08:30 alle 12:30.

Inoltre sono previsti altri due momenti di informazione e screening presso la Casa Circondariale di Trani e presso il Centro di Accoglienza della Caritas di Barletta in via Manfredi n°45.