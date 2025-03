Il Settore Welfare rende noto che il 13 marzo 2025 partirà il concorso di idee finalizzato all’individuazione di un nome con il quale intitolare il Centro Servizi per le Famiglie del Comune di Barletta. Pertanto, la cittadinanza è invitata a recarsi in piazza Aldo Moro n.16 (sede Servizi Sociali) dove, al piano terra, sarà ubicato un

“contenitore di idee” nel quale depositare i suggerimenti. Il concorso di idee si concluderà il 30 aprile 2025. Si precisa che l’iniziativa intende coinvolgere attivamente l’intera comunità al fine di promuovere una sensibilizzazione sulla tematica FAMIGLIA… “perché nessuna famiglia deve sentirsi sola”. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.