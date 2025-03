Con una PEC inviata al sindaco Cosimo Cannito, al presidente della Provincia Bernardo Lodispoto e al procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, il presidente del Comitato Operazione Aria Pulita Bat, Michele Cianci, denuncia “gravi molestie olfattive” in diverse zone della città.

“Un odore nauseabondo che parte, soprattutto nelle ore notturne, dal perimetro ove sono

ubicati i detrattori ambientali BUZZI e TIMAC, come dimostrano le foto pervenute al nostro

Comitato Operazione Aria Pulita Bat e qui allegate, diffondendosi verso il centro città, la

zona Borgovilla-Patalini e raggiungendo finanche la città di Trani, sta mettendo a dura

prova la pazienza di tutti.

Le segnalazioni sono davvero tantissime e credo che questa vicenda possa esasperare maggiormente gli animi di coloro che la stanno vivendo da tempo. Se è vero che il report

Ambiente e Salute 2023, non ha rilevato particolari criticità nella nostra zona, è anche vero

che lo stesso fa delle valutazioni di media, che riguardano anche il periodo del lock down

ed è anche vero che siamo nel 2025.

Inoltre, ad oggi, non conosciamo ancora l’esito dei risultati sulle polveri rilevate in via

Misericordia nel gennaio di quest’anno e ciò preoccupa ancora soprattutto di più gli abitanti di quella zona. Per quanto innanzi, chiediamo un immediato tavolo affinché si possa procedere con un intervento rapido e risolutivo che tuteli il diritto alla salute di tutti i cittadini, garantito dalla Carta Costituzionale, considerando che vi sono aziende insalubri che stanno operando con l’AIA scaduta da tempo”, conclude la nota.