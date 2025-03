“Italia Viva BAT è fortemente a fianco dei propri dirigenti nazionali nella partecipazione alla manifestazione “Una Piazza per l’Europa” del 15 marzo – così Ruggiero Crudele presidente provinciale Italia Viva BAT ha confermato la partecipazione del suo movimento politico di riferimento – per riaffermare mai più guerre e dittature, bensì pace e libertà nel nome degli Stati Uniti di Europa. Oggi che sembrano sgretolarsi quelle certezze su cui, come europei, pensavamo di fondare la nostra comunità e la nostra sicurezza, la Ue, che ancora non è riuscita a diventare una patria comune, resta la nostra casa e rappresenta il nostro futuro.

Per questo, è irrinunciabile scendere in piazza per dare un segnale forte a coloro che vorrebbero far venir meno le ragioni e i valori fondanti dell’Unione Europea, rilanciando un’Europa che debba essere forte e unita, non più solo un’unione burocratica, anzi, protagonista nel mondo che sta cambiando mettendo in pericolo i valori in cui siamo cresciuti negli ultimi ottant’anni.

Abbiamo bisogno di una UE coesa e autorevole, capace di un sentire comune che si estenda dall’economia alla sicurezza e che sia attore protagonista nello scenario globale dell’oggi e del domani, per salvaguardare quei valori di pace, libertà e democrazia che hanno caratterizzato, e debbono continuare a farlo, le nostre comunità nazionali ora più che mai chiamate a rinsaldarsi nel nome dell’Europa unita”.