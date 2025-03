“Dopo la significativa partecipazione di cittadini all’evento di novembre scorso che ha visto ospite a Barletta l’Europarlamentare Pasquale Tridico, il MoVimento 5 Stelle torna ad incontrarsi domani, sabato 15 marzo 2025 alle ore 11:00 presso la Sala della Comunità “Sant’Antonio” in via Sant’Antonio n. 11, per confrontarsi su Autonomia differenziata, riforma della giustizia e Premierato.

Ospite d’eccezione sarà l’ex Presidente della Camera dei Deputati e oggi Presidente del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle Roberto Fico. Insieme a lui ci saranno l’On. Carla Giuliano, Deputata MoVimento 5 Stelle, componente della Commissione Giustizia, i Coordinatori Regionale e Provinciale MoVimento 5 Stelle l’On. Leonardo Donno e la consigliera comunale di Canosa Letizia Morra. La consigliera regionale Grazia Di Bari. Modererà l’incontro il Rappresentante del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Barletta Luca Savella”