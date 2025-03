Due serate tra tradizione, musica e sapori autentici. Turi si prepara ad accogliere “Falò e Buon Gusto”, un evento che celebra il connubio tra tradizione, gastronomia e intrattenimento. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Lillymod in collaborazione con il Comune di Turi, si svolgerà nel cuore del paese e offrirà un’esperienza unica tra fiamme danzanti, musica coinvolgente e sapori irresistibili.

Il programma dell’evento

Sabato 22 marzo

I falò tradizionali illumineranno le piazze del borgo antico, simbolo di aggregazione e buon auspicio. A partire dalle ore 19.00 la comunità si riunirà intorno al fuoco per vivere momenti di condivisione e festa.

Street food e specialità locali: stand gastronomici offriranno il meglio dei sapori tipici, valorizzando le eccellenze del territorio.

Musica dal vivo con il Gruppo Folcloristico di Alberobello e l’Orchestra Mancina, che animeranno la serata con ritmi coinvolgenti e un’atmosfera di festa.

Domenica 23 marzo

Intrattenimento per i più piccoli: sin dal mattino, i bambini potranno divertirsi ballando con simpatiche mascotte.

L’albero della cuccagna: nel tardo pomeriggio, una spettacolare prova di abilità e spirito di squadra riporterà in vita uno dei giochi popolari più amati di sempre.

Dj set con Gianfranco Brunone e Daniele Colacicco, per concludere la serata con musica e divertimento.

“Quest’anno, il 22 e 23 marzo, l’amministrazione comunale ha voluto proporre, insieme all’Associazione Lillymod, un evento che unisce due tradizioni popolari profondamente radicate nella nostra comunità: i falò di San Giuseppe e l’albero della cuccagna. Abbiamo deciso di realizzare l’evento durante il weekend per garantire una maggiore partecipazione sia dei nostri concittadini sia per i visitatori che verranno dai comuni limitrofi.” ha dichiarato il vicesindaco e l’assessore agli eventi Teresa De Carolis.

“I falò rappresentano da sempre un momento di aggregazione e buon auspicio. Il fuoco, simbolo di luce che vince sull’oscurità, si innalza verso il cielo in un legame profondo con la spiritualità e la storia. È una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi e che vogliamo continuare a custodire.

La grande novità di quest’anno è la riproposizione di un gioco popolare che per anni ha fatto parte della nostra storia: l’albero della cuccagna. Un tempo, era un momento atteso da tutta la comunità, una sfida di abilità e spirito di squadra in cui i partecipanti tentavano di scalare un palo reso viscido per raggiungere i premi posti in cima. Un simbolo di festa, ingegno e collaborazione che merita di essere riscoperto.

Le tradizioni sono l’anima di una comunità. Senza di esse, saremmo come una fonte senz’acqua o un terreno arido. Recuperarle non significa solo celebrare il passato, ma anche trasmetterle alle nuove generazioni, affinché possano farle proprie e portarle avanti nel tempo. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione di questo evento. Vi aspettiamo il 22 e 23 marzo a Turi, numerosi e sorridenti!”

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram (@faloebuongusto) dell’evento.