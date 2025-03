Una mattinata ricca di emozioni ha caratterizzato la festa del papà alla scuola dell’infanzia “Il Girasole” di Barletta. L’evento, organizzato dalle insegnanti con la partecipazione attiva dei genitori, ha visto una straordinaria collaborazione tra papà e figli, impegnati insieme nella preparazione della pizza, simbolo di tradizione e convivialità.

Un’esperienza che ha permesso ai piccoli di vivere la scuola in modo più personale, fianco a fianco con i loro genitori. Dopo aver messo le mani in pasta, bambini e papà si sono lasciati coinvolgere in canti e balli, dando vita a un’atmosfera di festa e gioia.

Il culmine della giornata è stato il gusto della pizza offerta dalla storica pizzeria “Il Mattone” di Barletta, che ha deliziato i presenti con i suoi sapori tipici. Un’iniziativa che ha trasformato la festa del papà in un’occasione di incontro e condivisione, consolidando il legame tra scuola e famiglia.

Un momento che resterà nei cuori dei partecipanti, testimoniando l’importanza di momenti di crescita condivisi, capaci di rafforzare le relazioni affettive ed educative.