Non si attenua l’escalation di furti che a Barletta sta interessando diverse attività del centro cittadino. L’ultimo episodio questa notte, in un salone da parrucchiere di via Geremia di Scanno sul quale sta indagando la polizia. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso riuscendo ad accedere indisturbati all’interno del locale. Portati via la cassa ed ogni oggetto di valore, tra cui piastre e phones, per un danno ai titolari di diverse migliaia di euro. Solo pochi giorni fa erano stati ordinati prodotti per capelli del valore di 2mila euro, un investimento completamente andato in fumo.

Ma il centro di Barletta è da tempo interessato da fenomeni criminali di questo tipo. Dieci giorni fa a farne le spese è stato un altro salone da parrucchiere in via Brigata Barletta. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio con un grosso tufo per poi portare via diversi prodotti ed attrezzature professionali. Sempre in via Geremia di Scanno, circa tre mesi fa, si registrò un tentativo di furto ai danni di un negozio di abbigliamento. Nello stesso periodo presi di mira anche la gioielleria Dicorato in corso Garibaldi ed un negozio di abbigliamento in via Coletta. Il problema dei furti ai danne delle attività commerciali e della crescente criminalità giovanile è stato rappresentato ieri durante il comitato per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura che ha riunito tutti i sindaci della Provincia. Dal Comune di Barletta la proposta di supportare, anche attraverso finanziamenti specifici, una maggiore integrazione della Polizia Locale nella sorveglianza del territorio.

Dalle Forze dell’Ordine la garanzia di un maggiore presenza durante le ore notturne, anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.