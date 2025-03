Una tradizione che si rinnova, nel segno dello sport e della sana competizione. Barletta si prepara a riaccogliere Kombat Mania. Tutto pronto per l’edizione 2025, in calendario domenica 23 marzo dalle 18 nelle sale dell’Ipanema Club, sul lungomare di levante. Evento organizzato dalla palestra Sportslab del Maestro Antonio Lisi sotto la sigla della Csen e della Fight 1, prevede nell’arco di una sola serata la disputa di 30 incontri con 60 atleti in rappresentanza di tante fasce d’età: bambini, bambine, ragazzi, ragazze, uomini e donne, oltre alle categorie Speranza, Cadetti, Junior e Senior. Si sfideranno in un viaggio trasversale che coinvolgerà diverse discipline: dal kick boxing alla muay thai, con atleti in arrivo da Puglia, Sicilia e Calabria.

A impreziosire ulteriormente la serata barlettana i quattro incontri professionistici in agenda. «Due di questi riguarderanno la muay thai – ricorda Lisi – è la prima volta che in città abbiamo due match professionistici di questa disciplina e questo per noi è motivo di orgoglio». Particolare attenzione sarà riposta nei due atleti barlettani Corrado Corvasce e Daniele Scuro, impegnati in due match contro due atleti provenienti da Catania. Scuro, in particolare, è reduce dalla vittoria del titolo italiano professionistico Fight 1. «La macchina organizzativa è stata avviata da tempo – ricorda Lisi – siamo grati come sempre del supporto agli sponsor, all’amministrazione e alla gente, sempre attenta a questo tipo di iniziative. Siamo al diciottesimo evento organizzato, prevediamo il tutto esaurito e sarà un banco di prova importante anche per avvicinarci al meglio al Galà internazionale, in programma a Barletta in estate».