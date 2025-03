Nessun rospo in gola. Pasquale de Candia non cambia filosofia dopo la prima parte di Barletta–Giulianova. L’1-1 del Puttilli rinvia al ritorno del 26 marzo ogni verdetto. Effetto del centro abruzzese, arrivato in pieno recupero con De Filippo.

Contro la capolista dell’Ecclelenza abruzzese, il Barletta ha dovuto proporre una difesa rabberciata. Effetto delle squalifiche di De Gol e Giambuzzi e del ko di Montrone nel corso del primo tempo. I primi due ci saranno nel match di ritorno.

Tra i segnali positivi arrivati dalla notte del Puttilli c’è senza dubbio Julen Bernaola. Il numero 5 ha scagliato con forza in rete il gol del vantaggio poi si è ben disimpegnato anche nell’insolito ruolo di difensore centrale.

Prima del match di ritorno ci sarà da affrontare l’Atletico Acquaviva, in un campionato che il Barletta ha vinto da settimane. Curiosità: i baresi erano stati gli unici a pareggiare in pieno recupero al Puttilli – era l’1 dicembre – prima del Giulianova.

Il servizio.