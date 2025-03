Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al

piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per giovedì 27 Marzo

2025 in seduta di prima convocazione con inizio alle ore 16.

Ordine del giorno

1) Cessazione dalla carica dei Consiglieri comunali Tupputi Rosa e

Cefola Gennaro nominati Assessori. Subentro e convalida del primo dei

non eletti delle rispettive liste, in applicazione dell’art. 64, comma

2, D.Lgs. 267/2000 (Proposta 36).

2) Variazione di bilancio, art. 175, commi da 1 a 3, D.Lgs. N. 267/2000

Contratto di Quartiere II, lotto A intersettore (Proposta 33).

3) Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante

dalla sentenza n. 14/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura. (Proposta 9).

4) Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante

dalla sentenza n. 299/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Barletta.

Avvocatura. (Proposta 12).

5) Azienda pubblica di servizi alla persona A.S.P. Regina Margherita.

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione (Proposta 38).