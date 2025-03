Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Barletta, protagonisti prima dell’accensione di alcuni fumogeni e poi del lancio sul terreno di gioco in occasione della gara, giocata il 5 marzo, contro lo Sciacca valida per i quarti di finale della coppa Italia dilettanti.

I tifosi ospiti presenti allo stadio Gurrera, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato di Sciacca e dagli agenti della polizia scientifica, in occasione della prima rete segnata dal Barletta, hanno acceso dei fumogeni “incuranti – si legge in una nota della questura – della estrema vicinanza degli altri tifosi e di diverse bandiere sventolanti, creando una situazione di oggettivo pericolo”.

I due tifosi, inoltre, spiega il comunicato, “hanno lanciato i fumogeni verso il campo da gioco, che andavano pericolosamente a cadere fra i giocatori del Barletta 1922, che intanto si erano avvicinati al settore occupato dai propri sostenitori per festeggiare la rete”. Per i due tifosi è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche per due anni.